Мать, которая удерживала младенца в шкафу, отправили в психбольницу

Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова сообщила, что жительницу Свердловской области поместили на обследование в психиатрическую больницу. Ранее у нее в шкафу обнаружили исхудавшего шестимесячного ребенка.

Urа.ru пишет со ссылкой на источник, что учреждение расположено в Волчанске. Саму девочку отправили в Екатеринбург, она весит всего три килограмма. А врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

«Мы уже связались с врачами Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей, они готовы при необходимости проконсультировать свердловских специалистов», — передает РИА «Новости» слова Кузнецовой.

Ранее Анна Кузнецова сказала, что ребенок чудом остался жив.

Девочка провела в шкафу первые шесть месяцев своей жизни. Ее случайно нашли соседки женщины, у нее еще есть два ребенка. Выяснилось, что, кроме воды, ребенок ничего не ел. В Следственном комитете уже начали проверку случившегося. Назначена судмедэкспертиза, ведется допрос свидетелей.

Соседи и знакомые многодетной матери рассказали, что знают ее только с хорошей стороны. Но есть версия, что ее психика могла подкоситься из-за бывшего мужа.