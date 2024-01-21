Происшествия 21 января 2024, 23:46 Девять человек отравились угарным газом в Каспийске РИА «Новости»

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Девять человек попали в больницу из-за отравления угарным газом в частном доме в Каспийске. Об этом сообщила администрация города в своем Telegram-канале.

По данным местных властей, сначала в Центральную городскую больницу Каспийска попали семь человек. Все они находятся в состоянии средней степень тяжести. Среди пострадавших один шестилетний ребенок. Его временно перевели в реанимацию для наблюдения.

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Позже в больницу привезли еще двух пострадавших: 68-летнюю женщину и ребенка.

К месту жительства пострадавших выехали специалисты газовой службы. Они выяснили, что газовое оборудование в доме установлено с нарушением технологических нормативов и норм техники безопасности.

Ранее в Аксайском районе Ростовской области семья из четырех человек насмерть отравилась угарным газом в своем доме.