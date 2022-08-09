Рыба погибла в озере Клубничном в Алтайском крае

Глава Залесовского района Алтайского края Александр Пластеев рассказал о массовой гибели рыбы в озере Клубничном. Об этом написал «ФедералПресс».

По его словам, такое явление фиксируется уже который год подряд, сообщил сайт vostokmedia.com.

«Подобный вандализм происходит уже два года подряд. Кто-то спускает воду, открывая задвижку. Осенью и вот сегодня мы наблюдаем, что вся вода просто уходит. Вся рыба уничтожена», — отметил Пластеев.

Сейчас администрация округа выявляет причастных к спуску воды в водоеме.