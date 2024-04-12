Важное 12 апреля 2024, 12:48 Массовую эвакуацию жителей начали в Оренбурге Мэр Оренбурга Салмин объявил о массовой эвакуации города РИА «Новости»

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Сирены сработали в Оренбурге после резкого подъема воды в реке Урал. Мэр города Сергей Салмин призвал жителей не игнорировать сигнал и объявил о массовой эвакуации. Паводковую ситуацию он назвал очень опасной

Градоначальник подчеркнул, что вода в Урале поднялась на 40 сантиметров и достигла показателя в 1143 сантиметра.

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«В городе звучит сирена. Это не учебная тревога. Проводится массовая эвакуация! Паводковая ситуация в Оренбурге крайне опасна», — объявил Салмин.

Он подчеркнул, что в зону подтопления попадают дома жилого комплекса «Гранд-Парк», поселки имени Куйбышева и Солнечный, 23-й микрорайон, улицы Уральская, Донгузская, районы Авиагородок и Овчинный городок.

«Срочно эвакуируйтесь. Возьмите с собой документы, лекарства, вещи первой необходимости и немедленно покиньте дома», — потребовал от жителей Салмин.

Критическим для Оренбурга считается подъем воды в Урале до 930 сантиметров. Салмин и губернатор региона Денис Паслер призывали жителей покинуть попадающие в зону подтопления районы до прихода воды.

Мэр подчеркивал, что паводок начнется стремительно, поэтому подготовиться нужно заранее. Паслер на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявил, что уровень Урала продолжит расти в ближайшие дни, в зону подтопления рискую попасть 3,5 тысячи домов.

По последним данным, вода пришла в пять микрорайонов Оренбурга, а также затопила три поселка и 21 садовое некоммерческое товарищество.