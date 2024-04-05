Происшествия 05 апреля 2024, 06:55 Массовое отравление школьников произошло в Петропавловске-Камчатском Прокуратура: в школе Петропавловска-Камчатского отравились 23 человека Elena Mayorova/Global Look Press

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В школе № 41 Петропавловска-Камчатского отравились более 20 человек. Специалисты взяли пробы продуктов в местной столовой, сообщила прокуратура Камчатского края.

Медицинская помощь, по данным на 14:30 (05:30 по московскому времени) потребовалась 23 пострадавшим. Все отравившиеся — учащиеся школы. Началась проверка. Специалисты взяли пробы продуктов, которыми кормили детей, назначили анализы самим школьникам и персоналу, сделали смывы в пищеблоке.

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«В ходе проверки будет дана оценка соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства и организации питания в образовательном учреждении», — сообщила пресс-служба.

Вспышка кишечной инфекции произошла в феврале в интернате имени А. Н. Колмогорова в Москве. Дети жаловались на тошноту, высокую температуру, проблемы с пищеварением. Столовую закрывали на время проверки.