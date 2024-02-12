Происшествия 12 февраля 2024, 12:37 Массовое отравление произошло в школе-интернате в Москве Роспотребнадзор зафиксировал вспышку кишечной инфекции в интернате в Москве РИА «Новости»

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Вспышку кишечной инфекции зафиксировали у воспитанников интерната имени А. Н. Колмогорова при МГУ. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Москве.

Прибывшие в интернат специалисты Роспотребнадзора немедленно начали эпидемиологическое расследование. Инспекторы временно закрыли столовую учебного учреждения. Всех воспитанников осмотрят медики.

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По данным Telegram-канала Mash, 50 обучающихся госпитализировали. Еще несколько страдающих от легких симптомов находятся на карантине и получают необходимое лечение. Среди симптомов — рвота, тошнота, лихорадка и проблемы с пищеварением.

В Роспотребнадзоре предполагают, что причиной инцидента стала пища, подаваемая в учебном заведении. Воспитанников интерната трижды в день кормят в собственной столовой. Продовольствие поставляют несколько компаний.

На момент прибытия эпидемиологов в учебном заведении находились 348 детей и сотрудников. Продукты питания изъяли для проведения лабораторных анализов. Возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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