12 февраля 2024, 12:37
Массовое отравление произошло в школе-интернате в Москве
Роспотребнадзор зафиксировал вспышку кишечной инфекции в интернате в Москве
Вспышку кишечной инфекции зафиксировали у воспитанников интерната имени А. Н. Колмогорова при МГУ. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Москве.
Прибывшие в интернат специалисты Роспотребнадзора немедленно начали эпидемиологическое расследование. Инспекторы временно закрыли столовую учебного учреждения. Всех воспитанников осмотрят медики.
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По данным Telegram-канала Mash, 50 обучающихся госпитализировали. Еще несколько страдающих от легких симптомов находятся на карантине и получают необходимое лечение. Среди симптомов — рвота, тошнота, лихорадка и проблемы с пищеварением.
В Роспотребнадзоре предполагают, что причиной инцидента стала пища, подаваемая в учебном заведении. Воспитанников интерната трижды в день кормят в собственной столовой. Продовольствие поставляют несколько компаний.
На момент прибытия эпидемиологов в учебном заведении находились 348 детей и сотрудников. Продукты питания изъяли для проведения лабораторных анализов. Возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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Дети
Питание
Роспотребнадзор
Москва
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