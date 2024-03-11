Знаменитости 11 марта 2024, 12:10 Сын Анфисы Чеховой попал в больницу, отравившись суши Сына Анфисы Чеховой госпитализировали после отравления суши в ресторане в Москве РИА «Новости»

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Сын Анфисы Чеховой отравился суши в московском ресторане. Об этом звезда рассказала в своих соцсетях.

Бывшая ведущая знаменитого шоу «Секс с Анфисой Чеховой» решила подарить своему сыну незабываемые выходные. Звезда отвела школьника в закрытый бассейн, а закончить день решила посещением ресторана с азиатской кухней.

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Вечерняя трапеза привела к неожиданным последствиям. Анфиса поделилась фотографией, на которой ее сын Соломон спал, укутанный в белоснежное одеяло.

«Ужасная была у нас ночь. В ресторане Соломон отравился суши. Едем в больницу!» — написала Чехова.

Для скорейшего восстановления мальчику поставили капельницу. Анфиса предостерегла фанатов и посоветовала быть осторожными с суши даже в дорогих ресторанах.

Сына Чехова родила в браке с актером Гурамом Баблишвили. Они поженились, когда мальчику исполнилось три года, но уже через два года брак закончился разводом.

Зимой Чехова пожаловалась в соцсетях, что опоздала на рейс «Аэрофлота» из Сочи из-за того, что посадка длилась всего семь минут.