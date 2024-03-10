Происшествия 10 марта 2024, 18:39 Массовое ДТП случилось в Челябинске Ura.ru: в Челябинске произошла авария с участием пяти машин Freepik

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В Челябинске 10 марта случилось массовое ДТП. На место прибыли медики и спасатели, сообщил Ura.ru.

По данным издания, вечером 10 марта на улице Марата столкнулись три иномарки и две отечественные машины: «Лада Калина», «Лада Ларгус», Mercedes, BMW и Hyundai. Очевидцы сообщили журналистам о прибывших на место аварии спасателях и врачах. О пострадавших пока ничего не известно.

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Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все причины и обстоятельства происшествия.

Ранее суд арестовал до 6 мая виновника смертельной аварии под Челябинском. ДТП унесло жизни троих взрослых и младенца. Еще три человека, в том числе шестилетний ребенок, попали в больницу.