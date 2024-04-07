07 апреля 2024, 13:25
Массовое ДТП с пострадавшими произошло в Тверском районе Москвы
Источник «360»: три человека пострадали в массовой аварии на Новослободской
Массовая авария с участием трех машин произошла у дома 57/65 на Новослободской улице в Тверском районе Москвы. В распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия.
Как сообщил источник «360», пострадали три человека. Помощь им оказали сотрудники скорой.
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«Один человек от госпитализации отказался», — уточнил он.
Одна женщина получила ушибы. Еще один пострадавший — в тяжелом состоянии, его отвезут в больницу.
На место аварии уже прибыли спецслужбы. Причины столкновения авто пока неизвестны.
Ранее грузовик загорелся на улице Лобачевского в Москве. В машине мог взорваться газовый баллон.
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