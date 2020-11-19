Массовое ДТП с четырьмя автомобилями произошло в Краснодаре

Автомобиль выехал на встречку и столкнулся с другим автомобилем. После этого каждый из них врезался еще в одну машину. Один из водителей был доставлен в больницу.

Правоохранители организовали проверку данного происшествия.

Ранее смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось на автодороге «Троицкое — Новотроицкое» в Анивском районе Сахалинской области.