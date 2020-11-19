19 ноября 2020, 18:29
Смертельная авария с участием внедорожника произошла на Сахалине
Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось на автодороге «Троицкое — Новотроицкое» в Анивском районе Сахалинской области, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на управление МВД по региону.
Согласно предварительной информации, водитель внедорожника выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с легковой машиной. В результате аварии на месте скончались четыре человека. Одного пострадавшего госпитализировали с тяжелыми травмами, пишет «Газета.ru».
В настоящий момент уточняются причины и детали ДТП.