Массовая авария произошла на трассе М4 из-за гололеда. Видео

Массовая авария произошла на трассе М4 в Московской области. Пострадали несколько легковых автомобилей, фуры и автобус. Одна из участниц ДТП сообщила «360», что дорога была похожа на каток и машины продолжает заносить на трассе.

«Я ехала в сторону Москвы в 08:47, при выезде из Ступина дорога была заснеженная, но нормальная. Подъезжая к 87-му километру, я ощутила, что машину начинает вести. <…> Увидев впереди машины, я начала тормозить, у меня сработала система ABS, передние колеса заблокировало. Когда я пролетала мимо машин, пытаясь от них увернуться, я увидела автомобили, которые уже влетели в отбойники и в фуры», — поделилась женщина.

В итоге ее машина влетела в фуру. По оценке водителя, на трассе попали в ДТП почти 20 человек. На месте работают сотрудники ДПС, скорые.

Обстоятельства случившегося уточняются.