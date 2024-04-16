Эксклюзив 16 апреля 2024, 22:14 Массовое ДТП произошло в Москве в районе Сокола Источник «360»: в САО Москвы произошло ДТП с участием пяти легковых автомобилей

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Пять легковых автомобилей столкнулись в Северном административном округе Москвы. На место аварии прибыли кареты скорой помощи и машины ДПС, сообщил «360» источник.

ДТП произошло на улице Алабяна в районе Сокола. Столкнулись автомобили такси марки Škoda, электрокар Avatr, две машины китайского автопрома Chery и Haval, а также автомобиль марки Volvo.

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По информации источника, из-за аварии перекрыли две полосы движения из трех, в сторону области. Движение затруднено.

Прибывшие на место ЧП сотрудники скорой помощи оказали помощь одному мужчине. О других пострадавших пока не сообщалось.

«Две машины стояли на аварийках, которые столкнулись ранее, таксист притормозил что бы их объехать, но сзади ехавший на полной скорости въехал в зад таксисту, задев попутно еще три или четыре машины», — рассказал очевидец произошедшего.

В этот же день в Москве фура столкнулась с рейсовым автобусом. Авария произошла на Волгоградском проспекте. Пострадали четыре человека — пассажиры автобуса.