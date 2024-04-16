Происшествия 16 апреля 2024, 18:20 Фура столкнулась с автобусом в Москве, пострадали четыре человека Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом в Москве РИА «Новости»

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Грузовой автомобиль МАЗ попал в ДТП с рейсовым автобусом на юго-востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Авария произошла на Волгоградском проспекте. В результате ДТП пострадали четыре человека, все они были пассажирами автобуса.

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«Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего»,. — указали в пресс-службе.

В тот же день авария произошла в Самаре — в Октябрьском районе города столкнулись две легковушки. В результате пострадали пять человек, в том числе двухлетний ребенок. Их доставили в больницу с травмами.

Ранее смертельное ДТП с грузовиком произошло в Алуште. Жертвами аварии стали три жителя Крыма, сообщил RT. Представитель крымского главного управления СК Ольга Постнова отметила, что фура MAN из-за неработающих тормозов скатилась на легковушку Lada Priora и прижала ее к дереву.