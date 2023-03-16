Происшествия 16 марта 2023, 22:19 Массовое ДТП произошло на Можайском шоссе Массовое ДТП произошло на эстакаде в районе 54-го километра МКАД РИА «Новости»

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Сразу несколько автомобилей столкнулись на Можайском шоссе, сообщил департамент транспорта Москвы в Telegram. Как уточнил источник «360», в результате ДТП пострадали два человека.

Авария произошла на эстакаде в районе 54-го километра МКАД. На месте работают столичные оперативные службы.

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«Заняты две полосы в сторону области и одна полоса в сторону центра», — уточнил дептранс.

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Ведомство также рекомендовало водителям выбирать альтернативные маршруты. Все обстоятельства произошедшего, а также информация о состоянии пострадавших сейчас выясняются.

Вечером 16 марта стало известно еще об одном ДТП, которое произошло на Боровском шоссе в Новой Москве. Водитель врезался в столб. Ппо данным источника «360» в экстренных службах города, мужчина скончался. Предположительно, во время движения автомобиля у водителя оторвался тромб. Мужчина потерял управление в следствии чего произошло столкновение. К моменту приезда медиков мужчина был без сознания. В результате ДТП авто оказался не заблокирован и водителя сразу извлекли из машины. Специалисты оперативно приступили к оказанию первой помощи, но спасти мужчину не удалось.