Эксклюзив 16 марта 2023, 21:17 Водитель врезался в столб и умер в Новой Москве Источник: причиной въезда водителя в столб на Боровском шоссе мог стать тромб Pxhere

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Водитель врезался в столб на Боровском шоссе в Новой Москве. Как сообщил «360» источник в экстренных службах города, мужчина скончался.

Авария произошла в районе СНТ «Ручеек». Предположительно, во время поездки у водителя оторвался тромб. Мужчина потерял управление и въехал в столб.

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Когда на место аварии приехали медики, пострадавший уже был без сознания. Машина оказалась не заблокирована, поэтому водителя сразу извлекли из автомобиля. Специалисты приступили к оказанию первой помощи. Однако, по данным источника, мужчина скончался.

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Разлива топлива на месте не обнаружено. В результате ДТП заблокирована одна из полос дороги. Подробности случившего устанавливаются.