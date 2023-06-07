Эксклюзив 07 июня 2023, 17:08 Массовое ДТП произошло на Киевском шоссе в Подмосковье МВД: на Киевском шоссе столкнулись пять автомобилей, в числе которых два грузовика

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В Московской области на Киевском шоссе произошло массовое ДТП с участием двух грузовиков и трех легковых автомобилей. Об этом «360» сообщили в региональном главке МВД.

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«Авария произошла на 54-м километре Киевского шоссе. Столкнулись пять машин, в том числе два грузовика. Без пострадавших. Движение в районе ДТП затруднено», — уточнили в ведомстве.

По словам очевидцев, один водителей пропустил момент, когда поток начал останавливаться. Это и спровоцировало аварию.

«На шоссе в обе стороны был трафик, один из водителей легкового автомобиля проморгал момент, когда поток начал останавливаться. Все участники ДТП живы», — рассказал очевидец происшествия.

В конце апреля один человек погиб в массовом ДТП на Киевском шоссе в Подмосковье.