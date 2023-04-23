Эксклюзив 23 апреля 2023, 18:31 Один человек погиб в массовом ДТП на Киевском шоссе в Подмосковье «360»: один человек погиб и один пострадал в ДТП из 6 машин на Киевском шоссе в Апрелевке

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В Москве на Киевском шоссе произошло массовое ДТП с участием пяти легковых автомобилей и грузовика. Как сообщил источник «360», один человек погиб, еще один сильно пострадал. Его экстренно госпитализировали на вертолете воздушной скорой помощи.

По предварительным данным источника, врачи диагностировали у пострадавшего пневмоторакс, ушиб грудной клетки и перелом ребер.

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Отмечается, что пострадал еще один человек, но он отказался от госпитализации после осмотра врачами.

Одного из водителей, попавших в ДТП, спасти не удалось.

Авария произошла в районе города Апрелевка в Наро-Фоминском округе Подмосковья на 41-м километре Киевского шоссе. Около 17:30 столкнулись Honda, Mitsubishi, Nissan и два Kia, а также фургон Renault Master. В распоряжении «360» появилось видео с места событий.

Подробности произошедшего уточняются.