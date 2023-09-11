Эксклюзив 11 сентября 2023, 23:23 Массовая драка произошла на Волоколамском шоссе в Москве МВД: несколько человек доставили в отделение полиции после драки в Москве Pxhere

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Драка произошла на Волоколамском шоссе в Москве. Как уточнили «360» в пресс-службе МВД, несколько человек доставили в отделение для проверки на причастность к конфликту.

О потасовке на пульт дежурного сообщили очевидцы. Это произошло в понедельник, 11 сентября, около 19:25.

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Прибывшие на место сотрудники полиции предварительно установили, что между людьми произошел конфликт, который затем перерос в потасовку.

Для проверки на причастность к произошедшему правоохранители доставили в отделение несколько человек.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — указали в пресс-службе столичного МВД.

Конфликт между посетителями кафе в городском округе Электросталь закончился стрельбой. С огнестрельным ранением с места госпитализировали 36-летнего пострадавшего, отметили в пресс-службе подмосковного главка СК. Мужчина позже умер в больнице. Правоохранители задержали 48-летнего местного жителя, который подозревается в стрельбе.