Криминал 11 сентября 2023, 21:55 «Все разбежались». Жителя Подмосковья застрелили на глазах у прохожих Подмосковный СК сообщил о задержании застрелившего прохожего жителя Электростали

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Стрельбой закончился конфликт между посетителями кафе в городского округа Электросталь. Как сообщила пресс-служба подмосковного главка СК, с огнестрельным ранением с места госпитализировали 36-летнего пострадавшего, который умер в больнице. Также следователи задержали подозреваемого в стрельбе, которым оказался 48-летний местный житель. В ведомстве заявили, что завели уголовное дело о покушении на убийство.

По данным следствия, мужчины не были знакомы и ссора, которая сначала переросла в драку, возникла внезапно. Один из участников конфликта ушел домой, но вернулся к заведению с обрезом и выстрелил в своего обидчика.

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Момент конфликта попал в объектив камеры наблюдения. На кадрах видно, что раненый лежит на земле, а вокруг стрелка бегают женщины, одна из которых падает перед ним на колени.

Свидетель происшествия рассказал, что от рук неизвестного мужчины пострадал его хороший знакомый. По его словам, сам он в этот момент возвращался с народных гуляний на Дне основания Богородского городского округа

«Он выстрелил в моего знакомого, тот упал, а все очевидцы разбежались, пришлось оббежать вокруг клуба, чтобы попытаться отнять ружье», — рассказал свидетель.

Он добавил, что когда ему удалось повалить стрелка на землю, тот снова нажал на курок. Но пуля пролетела мимо. На помощь смельчаку пришли прохожие, которые забрали оружие и скрутили стрелка.

Пострадавшего доставили Электростальскую Центральную городскую больницу, рассказал начальник управления по территориальной безопасности Артема Чайковский. Он добавил, что врачи диагностировали у пострадавшего ранение брюшной полости. Спасти его не удалось.

Чайковский добавил, что стрелком оказался безработный и ранее судимый местный житель. В ближайшее время следователи предъявят ему обвинение и обратятся в суд для избрания меры пресечения.