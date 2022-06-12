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    12 июня 2022, 21:47

    Массовая драка произошла на северо-востоке Москвы

    Источник: массовая драка произошла на северо-востоке Москвы

    Алла Морген, Дарья Бунякова

    Массовую драку развязали на северо-востоке Москвы. Об этом сообщил источник «360».

    По информации собеседника, массовая драка произошла на Холмогорской улице. На место отправили сотрудников полиции.

    Все причины и обстоятельства драки в столице пока выясняются. Сведений о количестве пострадавших пока не поступало.

    В начале мая группа из трех мужчин устроила потасовку в метро Санкт-Петербурга. Правоохранители узнали о конфликте от работника метрополитена. Как установили полицейские, трое мужчин ударили подростка после словесной перепалки. Видео с дракой попало в распоряжение «360».