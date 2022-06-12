Массовая драка произошла на северо-востоке Москвы

Массовую драку развязали на северо-востоке Москвы. Об этом сообщил источник «360».

По информации собеседника, массовая драка произошла на Холмогорской улице. На место отправили сотрудников полиции.

Все причины и обстоятельства драки в столице пока выясняются. Сведений о количестве пострадавших пока не поступало.

В начале мая группа из трех мужчин устроила потасовку в метро Санкт-Петербурга. Правоохранители узнали о конфликте от работника метрополитена. Как установили полицейские, трое мужчин ударили подростка после словесной перепалки. Видео с дракой попало в распоряжение «360».