Подростка избили в метро Санкт-Петербурга

Группа из трех мужчин устроила потасовку в метро Санкт-Петербурга. Видео с дракой попало в распоряжение «360».

Правоохранители узнали о конфликте от работника метрополитена. Вечером 5 мая он сообщил, что на станции метро «Черная речка» произошла драка. Полицейские выяснили, что трое мужчин ударили подростка после словесной перепалки.

«Полицией установлено, что трое мужчин в результате словесного конфликта (который начался в вагоне поезда) нанесли несколько ударов по лицу подростку 2006 года рождения», — сказали в ведомстве.

Пострадавшего госпитализировали. Его приняли в детской больнице, где оказали медпомощь. У подростка нашли ушибы лица. После осмотра и оказания помощи его отпустили домой.

Зачинщиков потасовки не удалось задержать на месте. Их ищут. После поимки преступников могут привлечь к уголовной ответственности. Правоохранители «решают вопрос» о возбуждении дела.