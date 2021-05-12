Масляное пятно обнаружили на Москве-реке, в районе парка Горького

Масляное пятно появилось на Москве-реке, в районе парка Горького. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.

Пятно в районе Водоотводного канала заметили около 08:00 специалисты ГУП «Мосводосток». Сейчас специалисты ликвидируют его, используя специальный сорбент. Он нейтрализует загрязнения.

Уточняется, что пятно успело распространиться выше по течению, поэтому операция проходит и в районе Пречистенской и Фрунзенской набережных.

В апреле крупный разлив нефтепродуктов произошел на железнодорожной станции в Выборге в Ленинградской области. При переливе из цистерны в котельную депо на железнодорожные пути разлилось почти три тонны мазута. По данному факту была начала прокурорская проверка.

Ранее нефтяное пятно заметили на реке Волхов в Великом Новгороде. В марте в Саратовской области произошла утечка топлива из нефтепровода Самара — Лисичанск, принадлежащего АО «Транснефть — Приволга».