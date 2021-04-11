Около 3 тонн мазута разлилось на железнодорожной станции в Выборге

На железнодорожной станции в Выборге в Ленинградской области произошел крупный разлив нефтепродуктов. При переливе из цистерны в котельную депо на железнодорожные пути разлилось около трех тонн мазута, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.

Разлив нефтепродуктов на пути 2Г станции Выборг — Товарный произошел в пятницу, 9 апреля, около 20:00. Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку.

Сотрудники МЧС по Ленинградской области, транспортной полиции, железной дороги и Центра аварийно-спасательных и экологических операций работают над ликвидацией последствий от разлива для окружающей среды.

Должностных лиц железной дороги вызвали в транспортную прокуратуру. При наличии оснований в их отношении примут необходимые меры. Будет дана оценка действиям ответственных лиц.

В марте в реке Волхов в Великом Новгороде заметили нефтяное пятно. В том же месяце в Саратовской области произошла утечка топлива из нефтепровода Самара — Лисичанск, принадлежащего АО «Транснефть — Приволга».