Машину с трупом обнаружили в Петербурге

Машину с телом мужчины нашли в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на источник.

Оказалось, что погибший — уроженец Узбекистана. Он же — владелец автомобиля. Мужчина не был судим ранее, следов насильственной смерти на теле не найдено.

Ранее в Рязанской области задержали двоих подозреваемых в ритуальном убийстве подростка. О подробностях преступления написали на сайте регионального следственного комитета.