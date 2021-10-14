14 октября 2021, 23:17
Машину с трупом обнаружили в Петербурге
ИА Невские новости: уроженец Узбекистана погиб в машине в Санкт-Петербурге
Машину с телом мужчины нашли в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на источник.
Оказалось, что погибший — уроженец Узбекистана. Он же — владелец автомобиля. Мужчина не был судим ранее, следов насильственной смерти на теле не найдено.
Ранее в Рязанской области задержали двоих подозреваемых в ритуальном убийстве подростка. О подробностях преступления написали на сайте регионального следственного комитета.