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    14 октября 2021, 23:17

    Машину с трупом обнаружили в Петербурге

    ИА Невские новости: уроженец Узбекистана погиб в машине в Санкт-Петербурге

    Дарья Морозова

    Машину с телом мужчины нашли в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на источник.

    Оказалось, что погибший — уроженец Узбекистана. Он же — владелец автомобиля. Мужчина не был судим ранее, следов насильственной смерти на теле не найдено.

    Ранее в Рязанской области задержали двоих подозреваемых в ритуальном убийстве подростка. О подробностях преступления написали на сайте регионального следственного комитета.