Происшествия 11 января 2023, 17:27 Машинист трапа протаранил самолет в аэропорту Шереметьево и впал в кому Сотрудник аэропорта впал в кому после столкновения с самолетом в аэропорту Шереметьево

Читать 360tv в

Сотрудник аэропорта Шереметьево, машинист трапа в состоянии наркотического опьянения протаранил самолет «Аэрофлота» Boeing 737. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Инцидент со столкновением произошел 10 января. 34-летний сотрудник не справился с управлением телескопического трапа и протаранил самолет, который готовился к вылету по маршруту Москва — Красноярск.

Реклама

Собеседник сообщил телеканалу, что вылет воздушного судна задержали на 40 минут. Серьезных повреждений, кроме царапины на фюзеляже, самолет не получил. Однако сам виновник происшествия впал в кому.

Реклама

Его позже нашли в бессознательном состоянии на рабочем месте и госпитализировали в реанимацию. Врачи диагностировали у машиниста интоксикацию наркотическим веществом.

Ранее в Якутии у летевшего из столицы республики в Магадан самолета АН-26-100 авиакомпании «ИрАэро» прямо во время полета открылся люк грузового отсека. На борту находились 25 пассажиров и члены экипажа. На момент аварии пассажиры были пристегнуты, поэтому жертв удалось избежать.