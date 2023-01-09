Эксклюзив 09 января 2023, 14:41 Самолет из Якутии чуть не растерял пассажиров из-за открывшейся на высоте двери Видео «360»: транспортная дверь самолета открылась на высоте во время перелета в Магадан

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У летевшего из Якутии в Магадан пассажирского самолета на высоте открылась дверь. В распоряжении «360» оказалось видео из салона лайнера.

На кадрах видно, что в хвосте самолета открылась дверь. Люди вцепились в свои места, чтобы не улететь наружу. Один из пассажиров снял происходящее на камеру — внутри было очень шумно из-за поступающих потоков воздуха.

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Telegram-канал Mash сообщил, что разгерметизация произошла на борту самолета АН-26-100 авиакомпании «ИрАэро». Лайнер вылетел из села Маган в Якутии, на его борту были 25 человек, включая членов экипажа. В результате ЧП никто не пострадал, но командир воздушного судна принял решение об экстренной посадке. Представители прокуратуры заинтересовались произошедшим и организовали проверку.

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На днях в Перми приостановили работу аэропорта Большое Савино из-за выкатившегося за пределы взлетно-посадочной полосы самолета. Лайнер с 133 пассажирами на борту въехал в сугроб. В результате ЧП никто не пострадал, сотрудники СК выяснят обстоятельства случившегося.