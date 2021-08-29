Машина загорелась после крупного ДТП на мосту в Тюмени

В Тюмени произошло массовой ДТП. На Стреловском мосту столкнулись пять автомобилей, одна из машин загорелась. Пострадали несколько человек. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Видео и фото с места аварии появились в социальных сетях. На кадрах можно заметить искореженные машины, которые завалились одна на другую. А один из автомобилей горит.

«Там прям каша. Трое лежат, все живы. Машины, *** (черт) его знает, может, кто-то есть еще», — сказал автор ролика, комментируя аварию.

Авария произошла в 12:30. В результате было перекрыто движение со стороны улицы Мира в сторону улицы Малыгина. На месте работают сотрудники МЧС, скорой помощи и полиции. Обстоятельства ДТП выясняются.

Источник: «ВКонтакте», сообщество «Тюмень Online»

По данным ТАСС, в результате аварии пострадали шесть человек. Трое получили тяжелые травмы, их госпитализировали. Предположительно, виновником аварии стал водитель BMW, который выехал на встречную полосу и столкнулся с четырьмя машинами. Один из автомобилей загорелся.

Ранее на трассе М-2 «Крым» в Подмосковье грузовик протаранил восемь машин.