Грузовик на трассе М-2 протаранил 8 машин. Погиб один человек

На трассе М-2 «Крым» в Подмосковье грузовик врезался в машины, стоявшие в пробке. Один человек погиб, еще двое пострадали. ДТП произошло около 22:50 на 53-м километре дороги.

Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе областного главка МВД РФ.

«По предварительной информации, сегодня около 22 часов 50 минут на 53-м км автодороги М-2 „Крым“ грузовой автомобиль с полуприцепом совершил столкновение с остановившимися в дорожном заторе автомобилями. В результате ДТП один человек погиб, двое граждан получили травмы», — сказали в ведомстве.

Были повреждены восемь автомобилей. Сейчас движение по трассе от Москвы очень затруднено. На месте работают сотрудники ДПС, следственно-оперативная группа и спасатели.

После столкновения грузового автомобиля с пролетным строением в Химках был временно перекрыт участок Старошереметьевского шоссе в сторону терминала В.