Происшествия 27 марта 2024, 08:32 Машина загорелась на обочине на МКАД Дептранс: на 107-м километре МКАД на обочине загорелся автомобиль Pxhere

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На МКАД загорелся автомобиль. Движение в районе пожара затруднено. Об этом сообщили в Telegram-канале Дептранса Москвы.

Машина загорелась на обочине на 107-м километре дороги. На месте уже работают оперативные службы города.

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«Движение в районе происшествия затруднено. Пожалуйста, выбирайте альтернативные маршруты», — уточнили в Дептрансе.

Информации о пострадавших не поступало.

В Сети разлетелось видео с загоревшейся машиной. Судя по кадрам, огонь полыхает прямо из-под капота. Другие водители остановились помочь.

Недавно на шоссе Энтузиастов в Москве загорелся грузовик. ЧП произошло примерно в 400 метрах от МКАД. Кадры с места пожара появились в распоряжении «360».