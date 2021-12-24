Машина загорелась из-за ДТП в Петербурге

Произошла авария в Санкт-Петербурге. В результате одна из машин загорелась. Об этом сообщило издание 78.ru.

По данным ИА «Невские новости», столкнулись маршрутка и легковая машина. В итоге последняя загорелась. Ее водитель попал в больницу. Пассажиры маршрутки не пострадали.

Правоохранители выясняют все подробности и обстоятельства происшествия.

Ранее ДТП произошло на выезде из города Вичуга Ивановской области. Пассажирский автобус выезжал на трассу Вичуга — Иваново со второстепенной дороги, где столкнулся с грузовиком.