24 декабря 2021, 15:40
Машина загорелась из-за ДТП в Петербурге
Произошла авария в Санкт-Петербурге. В результате одна из машин загорелась. Об этом сообщило издание 78.ru.
По данным ИА «Невские новости», столкнулись маршрутка и легковая машина. В итоге последняя загорелась. Ее водитель попал в больницу. Пассажиры маршрутки не пострадали.
Правоохранители выясняют все подробности и обстоятельства происшествия.
Ранее ДТП произошло на выезде из города Вичуга Ивановской области. Пассажирский автобус выезжал на трассу Вичуга — Иваново со второстепенной дороги, где столкнулся с грузовиком.