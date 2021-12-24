24 декабря 2021, 14:03
Автобус и грузовик столкнулись в Ивановской области. Четыре человека получили травмы
ДТП произошло на выезде из города Вичуга Ивановской области. Есть пострадавшие. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на УМВД России по Ивановской области.
Пассажирский автобус выезжал на трассу Вичуга — Иваново со второстепенной дороги, где столкнулся с грузовиком.
Изначально появилась информация о троих пострадавших, однако потом стало известно, что травмы получили четыре человека.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Они выясняют, кто из водителей мог стать виновником ДТП.