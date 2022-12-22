Армия 22 декабря 2022, 14:13 Каждый шаг ВСУ на контроле. В Запорожье рассказали об укреплении линии обороны Врио главы Запорожья Балицкий: в регионе создали очень крепкую линию обороны РИА «Новости»

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Нынешняя линия обороны Запорожской области от ВСУ является очень крепкой, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий. Он подчеркнул, что каждый шаг противника отслеживается, чтобы не дать возможность нанести серьезный удар, сообщил ТАСС.

«Украинцы собирают достаточно большую группировку, мы ее видим, отслеживаем каждый ее шаг. Мы не даем им собраться для серьезного удара, хотя мы уже готовы», — пояснил политик.

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По его оценке, на сегодняшний день линия укрепления Запорожской области очень крепкая. Все усилия, которые предприняло правительство России для укрепления второй и третьей линии, ратифицированы.

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«Лесом нас обеспечили, окопы все укреплены», — уточнил он.

Балицкий также обратил внимание, что в последнее время сократилось число обстрелов территории Запорожской атомной электростанции. В этом заслуга российских военных, подчеркнул политик.

Специалисты из России также дополнительно защитили территорию станции. Вокруг хранилища отработанных ядерных отходов появилось специальное сооружение, которое уже принимало на себя снаряды ВСУ.