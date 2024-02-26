Эксклюзив 26 февраля 2024, 09:45 Машина вспыхнула в подземном тоннеле в Москве Источник «360»: автомобиль загорелся в подземном тоннеле в Марьине РИА «Новости»

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Внутри подземного тоннеля в Москве загорелась машина. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

ЧП произошло по улице Иловайской в Марьине. На место оперативно прибыли пожарные, которые ликвидировали открытое горение. Хозяин транспортного средства не пострадал. Причины произошедшего пока неизвестны.

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Ранее в Москве загорелись три машины в автосервисе на Калужском шоссе. Прибывшие оперативные службы пресекли распространение огня на площади в 150 квадратных метров.