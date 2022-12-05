Происшествия 05 декабря 2022, 01:45 Машина упала в реку в Москве Дептранс Москвы: в районе Наставнического переулка автомобиль упал в реку Яузу РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Москве водитель не справился с управлением и вылетел в реку. Об этом сообщил Дептранс столицы в Telegram-канале.

В департаменте уточнили, что автомобиль съехал в реку в районе улицы Наставнической, 17. Движение не затруднено, была занята одна полоса из трех, теперь проезжая часть полностью свободна.

Реклама

На фотографии видно, что спасатели выломали часть ограды и спустили с моста к автомобилю длинную лестницу. Рядом припаркованы машины оперативных служб.

Реклама

Как произошло это ДТП и есть ли пострадавшие, Дептранс пока не сообщил.

Днем 4 декабря на МКАД произошла другая авария. Там опрокинулся бензовоз. Обошлось без разгерметизации и разлива топлива, водитель не пострадал. «360» публиковал кадры с места происшествия.