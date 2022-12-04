Эксклюзив 04 декабря 2022, 13:02 Бензовоз перевернулся на МКАД Источник «360»: в результате ДТП с бензовозом в Москве перекрыли полосу движения на МКАД

Читать 360tv в

Днем 4 декабря на шестом километре МКАД (внутренняя сторона) опрокинулся бензовоз. В результате ДТП перекрыли одну полосу движения. В распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия.

«Произошло опрокидывание бензовоза, разгерметизации емкости нет, разлива топлива нет», — рассказал источник «360» в экстренных службах. По его словам, прибывшие на место сотрудники ДПС перекрыли одну из полос движения.

Реклама

Водитель в результате аварии не пострадал, он отказался от помощи медиков. На кадрах видно, что у автомобиля сильно пострадала кабина, а также колеса и элементы подвески. На место прибыл грузовой эвакуатор, поврежденный ГАЗ уберут с проезжей части.

Реклама

Авария с участием двух большегрузов случилась 2 декабря на Сахалине. Водитель самосвала не справился с управлением и протаранил грузовик FAW J6. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир второго большегруза. Медицинскую помощь им оказали на месте. Самосвал же разлетелся на две части — одна оказалась в кювете, вторая осталась на обочине.