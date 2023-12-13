Важное 13 декабря 2023, 15:07 Машина с мирными жителями подорвалась на мине в Белгородской области Гладков: три человека пострадали из-за детонации мины на дороге под Белгородом

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В Белгородской области машина с тремя мирными жителями подорвалась на мине. Пассажиры автомобиля получили серьезные травмы. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

ЧП произошло в районе хутора Высокий в Краснояружском районе. Пострадали трое находившихся в машине.

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«У одного мужчины частичная ампутация нижних конечностей, у второго — закрытая черепно-мозговая травма», — написал Гладков.

Бригады медицины катастроф доставят пострадавших в городскую больницу № 2 в Белгород. Еще один человек получил сотрясение мозга. Его направили в Краснояружскую центральную районную больницу.

Всем пострадавшим окажут необходимую медицинскую помощь. Как именно мина оказалась на дороге, губернатор региона не уточнил.

Накануне средства противовоздушной обороны сбили тактическую ракету «Точка-У» в небе над Белгородской областью. Информации о жертвах или разрушениях не было.