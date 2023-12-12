Происшествия 12 декабря 2023, 06:40 Военные сбили в Белгородской области тактическую ракету «Точка-У» Минобороны: в Белгородской области средствами ПВО уничтожили ракету «Точка-У» РИА «Новости»

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Сбитым в Белгородской области воздушным объектом оказалась тактическая ракета «Точка-У». Ее сбили средствами ПВО, сообщило Минобороны России.

«Сегодня в 05:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением тактической ракеты „Точка-У“», — объявила пресс-служба министерства.

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Дежурные средства ПВО сбили ракеты над Белгородской областью. Последствия на земле в министерстве не уточнили.

Воздушную цель поразили в районе села Бессоновка Белгородского района, сообщал губернатор Вячеслав Гладков. Информация о пострадавших или разрушениях властям не поступала. Оперативные службы выехали на место.

Украинские военные 10 декабря ударили по Курской области. Во время обстрелов повредили линии электропередач, без света остались поселок Теткино и село Попово-Лежачи.