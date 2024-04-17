Происшествия 17 апреля 2024, 02:38 Машина с бойцами СВО из Чувашии затонула в Воронежской области Unsplash

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Российские военные, возвращавшиеся из зоны специальной военной операции в Чувашию на автомобиле, утонули в Воронежской области. Об этом сообщили в госкомитете республики по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.

Главу региона Олега Николаева проинформировали о трагическом инциденте.

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«По его поручению установили контакт с семьями погибших и правительством Воронежской области для оказания необходимой поддержки», — отметили в госкомитете.

В ходе проведения поисковых мероприятий обнаружили тела двух погибших. Информации о третьем пропавшем не поступало.

В Иркутской области автомобиль Nissan X-Trail провалился под лед недалеко от поселка Сарма на Байкале, женщина-пассажир утонула. Водитель внедорожника ехал на льду озера, игнорируя запрещающие знаки.