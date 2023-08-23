Эксклюзив 23 августа 2023, 12:23 Машина протаранила ТЦ «Вертикаль» в Балашихе Видео «360»: автомобиль протаранил ТЦ «Вертикаль» в Балашихе

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Автомобиль протаранил здание торгового центра «Вертикаль» в Балашихе. Водитель получил травмы. В распоряжении «360» оказалось видео, на котором машина наполовину торчит из стены ТЦ.

В соцсетях задались вопросом, что сподвигло автомобилиста на такой маневр. Кто-то сыронизировал, что он таким образом «заехал на паркинг». При этом источник канала рассказал, что водителю стало плохо за рулем.

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В кадр попали свидетели происшествия, а также машина скорой помощи. Как сообщил «360» другой очевидец, Дмитрий, с водителем не произошло «ничего страшного», ему начали оказывать помощь на месте происшествия. Какие именно травмы он получил, не уточняется.

Накануне СМИ писали, что автомобиль Rover 75 утром врезался в здание больницы имени Боткина в Москве. В результате водителя госпитализировали, причем он оказался в этом самом медицинском учреждении. Подробностей происшествия нет, причины аварии не назывались.