Происшествия 22 августа 2023, 11:11 Автомобиль влетел в здание Боткинской больницы в Москве Shot: автомобиль врезался в здание больницы имени Боткина в Москве РИА «Новости»

Читать 360tv в

Автомобиль Rover 75 врезался в здание больницы имени Боткина в Москве. Об этом рассказал Telegram-канал Shot.

По данным канала, водителя немедленно госпитализировали в эту же больницу.

Реклама

ДТП произошло утром во вторник, 22 августа. О причинах аварии не сообщалось.

Ранее водитель Kia сбил пешехода и врезался в отбойник на северо-западе Москвы. Прохожего увезли в больницу с черепно-мозговой травмой.