22 августа 2023, 11:11
Автомобиль влетел в здание Боткинской больницы в Москве
Shot: автомобиль врезался в здание больницы имени Боткина в Москве
Автомобиль Rover 75 врезался в здание больницы имени Боткина в Москве. Об этом рассказал Telegram-канал Shot.
По данным канала, водителя немедленно госпитализировали в эту же больницу.
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ДТП произошло утром во вторник, 22 августа. О причинах аварии не сообщалось.
Ранее водитель Kia сбил пешехода и врезался в отбойник на северо-западе Москвы. Прохожего увезли в больницу с черепно-мозговой травмой.
ДТП
Москва 2023
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