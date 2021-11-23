Mash назвал вероятную причину суицида россиянина на борту из Египта в Самару

Найденный мертвым в туалете самолета рейса Шарм-эш-Шейх — Самара россиянин сильно отравился перед полетом. Не выдержав боли, он покончил с собой. Об этом со ссылкой на семью погибшего сообщил Telegram-канал Mash.

Выяснилось, что в Самаре мужчина работал автомехаником. На египетский курорт он отправился на свой день рождения. Во время отдыха он отравился и даже попал в местную больницу. Через два дня после выписки он полетел домой, но во время полета состояние здоровья ухудшилось.

Россиянин заперся в туалете, где покончил с собой. После обнаружения на борту трупа самолет вынужденно сел в Каире. Тело россиянина перенесли в багажное отделение. После этого борт отправился в Самару.

РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании S7 уточнило, что пассажира без сознания в туалете обнаружили бортпроводники. На рейсе находились три врача, которые начали реанимационные мероприятия. В Каире пассажира передали местным медикам, но спасти его не удалось.

По согласованию с российским консульством труп доставили в Самару в грузовом отделении для передачи родственникам. Следователи начали проверку по факту смерти россиянина на борту самолета.