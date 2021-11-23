Россиянина обнаружили мертвым в самолете из Египта в Самару

Следственный комитет заявил РИА «Новости», что ведет проверку информации о том, что на борту рейса Шарм-эль-Шейх — Самара нашли труп россиянина. Ранее об этом со ссылкой на источник сообщил Life.

Издание написало, что тело 48-летнего гражданина РФ обнаружили в туалете. По предварительным данным, он свел счеты с жизнью.

Источник уточнил, что лайнер совершил вынужденную посадку в Каире. Там экипаж положил труп в багаж. После этого самолет полетел в Самару.

Согласно данным с онлайн-табло аэропорта Курумоч, судно принадлежит авиакомпании S7. Этот самолет должен был сесть там в 23:55 (22:55 по московскому времени) в понедельник, но из-за случившегося прилетел лишь в 05:09 (04:09 по московскому времени) вторника.

Родственники погибшего заявили, что у мужчины были проблемы с психикой, не исключено, что произошло обострение.