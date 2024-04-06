Происшествия 06 апреля 2024, 22:18 Мародера задержали в зоне подтопления в Оренбурге Полицейские задержали жителя Оренбурга по подозрению в краже в зоне подтопления

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В Оренбурге полицейские задержали местного жителя, которого подозревают в краже на территории подтопления.Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Мужчину, который перевозил на тележке строительный материал, сотрудники правоохранительных органов заметили в коттеджном поселке Дубовый плес.

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Полицейские установили, что подозреваемый в преступлении вывез имущество с дворовой территории строящегося дома.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Орске произошел порыв второй насыпной дамбы. МЧС наращивает силы и средства в районах возможного затопления. Эвакуация людей продолжается.

Ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер назвал ситуацию в старой части частично подтопленного Орска сложной. Из города эвакуировали около двух тысяч человек после прорыва дамбы.