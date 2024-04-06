Важное 06 апреля 2024, 20:19 Прорыв второй насыпной дамбы произошел в Орске МЧС: порыв второй насыпной дамбы произошел в Орске Пресс-служба МЧС

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В Орске произошел порыв второй насыпной дамбы. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Ведомство наращивает силы и средства в районах возможного затопления. Эвакуация людей продолжается.

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В район стихийного бедствия направили дополнительную аэромобильную группировку спасателей Кировской области. В ее состав вошли 50 специалистов, 12 единиц техники и спецоборудование.

В пунктах временного размещения в Орске находятся порядка 300 человек. С жителями работают психологи МЧС России.

Ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер назвал ситуацию в старой части частично подтопленного Орска сложной. Из города эвакуировали около двух тысяч человек после прорыва дамбы