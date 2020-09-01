Белорусская оппозиция получила лидера. Кто такая Мария Колесникова и что ждет ее партию

Белорусская оппозиция объявила о создании партии «Вместе». Похоже, у нее уже сформировался лидер, причем снова женщина. Что известно о Марии Колесниковой и какие перспективы у нового политического объединения.

Член президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова и члены штаба экс-кандидата в президенты Виктора Бабарико объявили о создании новой политической партии «Вместе». Политик не исключила, что может стать лидером этого объединения. Документы на регистрацию, уточнила Колесникова в видеообращении, подадут в ближайшее время.

«Мы объединимся и будем еще сильнее. Сегодня мы формируем новое, сознательное и ответственное белорусское общество. Перед нами появляются новые вызовы и запросы, и на них необходимо реагировать. Страна находится в политическом и социально-экономическом кризисе, и мы вместе знаем, как из этого кризиса выйти», — подчеркнула Колесникова.

Из музыки в политику

Как политическая фигура Колесникова стала известна общественности с началом избирательной президентской кампании, рассказал «360» белорусский политолог Валерий Карбалевич. Сначала она называлась членом штаба Виктора Бабарико, но так как других представителей люди не знали, то после ареста экс-кандидата Колесникова фактически стала главой штаба.

После объединения штабовСветланы Тихановской, Валерия Цепкало и Виктора Бабарико три их представителя — Тихановская, супруга Валерия Цепкало Вероника и Колесникова — представляли протестное движение на митингах.

«Она (Колесникова — прим. ред.) действительно стала известной. И она единственная, которая осталась в стране (после выборов Тихановская уехала в Литву, Цепкало — в Россию, затем на Украину — прим. ред.), вошла в президиум координационного совета и все время на виду. Она неплохо выступает на митингах. Что немного удивительно, потому что она арт-менеджер — человек, далекий от политики», — добавил политолог.

Колесникова родилась 24 апреля 1982 года в Минске. Окончила Белорусскую государственную академию музыки, затем Высшую школу музыки в Штутгарте. Преподавала уроки флейты в минской гимназии, выступала в оперном и других театрах. Занималась организацией международных музыкальных проектов. Является соучредителем творческого объединения Artemр и арт-директором культурного центра Ok16.

В зависимости от Конституции

Объявление о создании партии — только начало структурирования протестного движения, считает белорусский политолог Юрий Шевцов. В акциях в основном участвуют недавно пришедшие в политику люди. Традиционные оппозиционные партии практически не представлены. А новым движениям всегда нужны новые объединения.

«К этой партии я бы относился спокойно. Ее судьба пока непонятна. Зависит она от многих факторов. Один из них традиционный для всех белорусских партий, а именно: будет ли проведена политическая реформа», — сказал он.

Александр Лукашенко объявил о готовящейся конституционной реформе. Поэтому общественность ожидает роста значения местных органов власти и парламента. Почти все политические партии сейчас маловлиятельны. Они практически не в состоянии побеждать на выборах в мажоритарных округах и таким образом проходить в парламент, подчеркнул собеседник.

Если после реформы введут партийные списки, шансы попасть в парламент вырастут. Тогда перспективы «Вместе» могут быть неплохими. Но если этого не произойдет, партию ждет судьба других оппозиционных образований — костяк активистов и жизнь в своем небольшом мире.

Объявить не значит зарегистрировать

Партия создается для объединения сторонников перемен. Но пока, по мнению Карбалевича, единственный конкретный пункт ее программы — проведение реформы и изменение Конституции. В остальных пунктах, вроде работы над улучшением экономики, конкретики мало.

Объявить о создании партии еще не значит ее зарегистрировать, подчеркнул Карбалевич. Новые политические объединения не регистрировались в Белоруссии почти 20 лет — этому противится Лукашенко, убежденный, что имеющихся 15 вполне достаточно. У нового образования шансы увидеть свет тоже минимальные.

«Партии нужны в стране, где есть демократические институты, парламент, органы местного самоуправления. Тогда с помощью партий какая-то социальная группа добивается своего представительства и лоббирует свои интересы. Так работает демократия», — отметил он.

Но в Белоруссии, по его мнению, часть имеющихся партий существуют лишь на бумаге, так как им просто нечем заниматься в условиях авторитарной политической системы. Это же произойдет и с «Вместе».

К тому же на фоне народных протестов вероятность регистрации уменьшается еще сильнее. В ходе избирательной кампании Бабарико приобрел большую популярность. И даже из СИЗО, где он находится из-за обвинений в организации противоправной деятельности в Белгазпромбанке, он может стать лидером партии, закон это не запрещает. Вряд ли Лукашенко это допустит. Поэтому Карбалевич скептически оценивает дальнейшие перспективы нового объединения.