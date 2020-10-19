«Мама, нас покусала какая-то тварь». Семья рассказала о встрече девочки и каракала под Истрой

Школьница из Подмосковья, на которую во время прогулки с собакой напала степная рысь, «сейчас, слава Богу, отошла», рассказала «360» мать пострадавшей. Девочке поставили прививки от бешенства. Семья добивается, чтобы дикое животное передали в питомник.

Все произошло под Истрой в Московской области. 14-летняя школьница гуляла по поселку со своим йоркширским терьером Банни. Внезапно на собаку напало дикое животное — как потом выяснилось, это была степная рысь (каракал), которую держит один из жителей поселка.

Она не поняла, кто напал на них. Она мне позвонила на работу и сказала: «Мама, нас покусала какая-то тварь» мать пострадавшей

Девочка «отбила собаку, прямо выхватила» из лап каракала. Однако при этом и она, и питомец получили травмы.

Школьнице степная рысь «прокусила пальцы», ей пришлось делать несколько прививок от бешенства. А у собаки была рваная рана на животе — ее возили на рентген, но других повреждений в итоге не обнаружили.

«Я думаю, что если бы ребенок немного подрастерялся, то это бы закончилось гибелью собаки», — считает собеседница.

Родители девочки написали заявление в полицию. Соседа опросили в отделении. По мнению матери пострадавшей, ему выписали административный штраф. Женщина намерена добиваться, чтобы каракала «сдали в питомник», поскольку «негоже хищников держать на территории жилых поселков».

Собеседница уточнила, что у владельца каракала у самого трое детей. Он приезжает в поселок на выходные.

«Мы так с ним общались через социальную сеть. Он сказал: „Извините, я вам компенсирую расходы по лечению собачки“. Если надо что-то по ребенку, то готов был [компенсировать и это]», — сообщила мать девочки.

Когда покусанной школьнице поставили прививку от бешенства, владелец рыси отписался, что каракал жив, и значит бешенства у него нет.

Сама девочка, по словам матери, «сейчас, слава Богу, отошла, но гулять с собакой не ходит за ворота нашего дома».

«Будем разбираться дальше. Не хочется никакой крови, но хочется, чтобы люди понимали, что это ответственность. Надеемся, что уроки будут извлечены и какие-то меры последуют», — добавила собеседница «360».