«Похожа на большую кошку»: житель деревни под Истрой рассказал о нападении рыси на девочку

Сегодня в СМИ появись информация, что под Истрой рысь прокусила девочке руку. Житель деревни Лобаново Истринского района Иван Дончик рассказал «360», что на самом деле это было небольшое животное и девочку оно только поцарапало.

«Скажем так, поцарапала. Она не из нашего поселка. Рядом с нами живут дачники, сбежала откуда-то оттуда, причем это второй раз», — вспоминает мужчина.

По его словам, первый раз она просто побегала, ее успели поймать и куда-то отвести. А во второй раз, в конце августа, девочка гуляла с собакой, когда рысь напала на питомца.

«Это же не рысь, которая в лесах водится. А степная рысь каракал. Похожа на большую кошку. И девочка не поняла, что это хищный зверь, и стала защищать собачку», — рассказал местный житель.

В ходе этой борьбы рысь поцарапала девочку, но не покусала, отмечает собеседник «360». Девочка просто хотела оттащить собаку от большой кошки.

Чья эта рысь — неизвестно. Но Иван Дончик предполагает, что кто-то ее искал. Ведь и в этот раз ее снова поймали и куда-то утащили.

«С девочкой и собачкой все нормально, все живы. Никаких трагедий, слава богу, не произошло», — резюмировал он.

Информацию о нападении хищника на девочку будет проверять прокуратура. Также владельца необычного питомца могут оштрафовать. Считается, что рысь прокусила руку подростку. Сейчас девочка проходит курс уколов от бешенства.