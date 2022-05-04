Мигрант домогался девочек на детской площадке Петербурга. Его сняли на видео

Правоохранители Санкт-Петербурга поймали мужчину, который домогался девочки на детской площадке. Видео попало в распоряжение «360». На кадрах мужчина просит удалить доказательство его приставаний.

Полицейские узнали о случившемся из заявления мамы девочки. Женщина сообщила правоохранителям Невского района, что вечером 30 апреля на детской площадке мужчина совершил действия сексуального характера в отношении ее несовершеннолетней дочери. Его не удалось задержать на месте. Мужчина скрылся в неизвестном направлении.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Невского района по подозрению совершения преступления задержан 55-летний неработающий гражданин одной из среднеазиатских стран», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Мужчину привезли в отделение полиции. В отношении мигранта составлен протокол об административном правонарушении. Мужчина передан в следственные органы для принятия процессуального решения.