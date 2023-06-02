02 июня 2023, 22:00
Малолетние вандалы испортили древние петроглифы в Хабаровском крае
Amur Mash: Дети расписали мелками древние петроглифы в район Лазо Хабаровском крае
Дети расписали мелками древние петроглифы в Хабаровском крае, которым около пяти тысяч лет. Теперь их родителям придется заплатить штрафы, сообщил Telegram-канал Amur Mash.
Хабаровские археологи обнаружили новые следы древних людей в декабре прошлого года в районе имени Лазо, где уже была своеобразная наскальная галерея. Шесть новых рисунков из эпохи неолита изображают лося, кабана и людей. Теперь эти изображения решили преобразить школьники. Они добавили туда свои надписи, сообщив, что тут был Вася и Маханя Шатунова из 7 «Б».
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Родителям горе-художников придется расплачиваться за талант своих детей. Однако специалисты предупредили, что, возможно, древние изображения восстановить не удастся.
В апреле полиция задержала подозреваемых, которые испортили более 50 надгробий на одним из кладбищ в Саратовской области. Ими оказались мальчики 12 и 13 лет. Они объяснили, что повредили надгробия «из хулиганских побуждений». Теперь за это отвечать будут их родители.
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